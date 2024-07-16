Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

В Кремле не стали комментировать заявления о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас много "рассуждений и спекуляций, кто на что готов".

"Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Давайте подождём исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим", — сказал представитель Кремля журналистам.