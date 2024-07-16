Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине
В Кремле не стали комментировать заявления о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас много "рассуждений и спекуляций, кто на что готов".
"Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Давайте подождём исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, ранее высокопоставленный функционер из Республиканской партии выразил мнение, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских президентских выборах в США начнёт переговоры по Украине. Он также выразил уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и сделает это без посредников.
Life.ru