Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 07:57

Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

В Кремле не стали комментировать заявления о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас много "рассуждений и спекуляций, кто на что готов".

"Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Давайте подождём исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим", — сказал представитель Кремля журналистам.

Стала известна причина ужаса лидеров ЕС из-за прогноза Орбана о мире на Украине при Трампе
Стала известна причина ужаса лидеров ЕС из-за прогноза Орбана о мире на Украине при Трампе

Напомним, ранее высокопоставленный функционер из Республиканской партии выразил мнение, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских президентских выборах в США начнёт переговоры по Украине. Он также выразил уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и сделает это без посредников.


Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров