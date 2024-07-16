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15 июля, 22:12

В Республиканской партии уверены, что Трамп начнёт переговоры по Украине

Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских президентских выборах в США начнёт переговоры по Украине. Такое мнение выразил высокопоставленный функционер из Республиканской партии.

"Сейчас демократы не ведут никаких переговоров. Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы [Россия и Украина] смогли прийти к какому-то согласию", — приводит слова неназванного чиновника ТАСС.

Он также выразил уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и сделает это без посредников.

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Ранее Республиканская партия в ходе съезда деллегатов официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах. Сам политик уже определился с возможным вице-президентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Артур Лапсаков
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