В Республиканской партии уверены, что Трамп начнёт переговоры по Украине

Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских президентских выборах в США начнёт переговоры по Украине. Такое мнение выразил высокопоставленный функционер из Республиканской партии.

"Сейчас демократы не ведут никаких переговоров. Конечно, должен быть кто-то, кто начнет переговоры, чтобы вы [Россия и Украина] смогли прийти к какому-то согласию", — приводит слова неназванного чиновника ТАСС.

Он также выразил уверенность, что Трамп начнёт диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и сделает это без посредников.