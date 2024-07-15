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15 июля, 19:42

Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Республиканская партия завершила выбор кандидата на пост президента США. Им стал бывший лидер страны Дональд Трамп.

На съезде делегатов партии в Милуоки, штат Висконсин, Трампа поддержало большинство делегатов. Это голосование носило формальный характер, ведь после внутрипартийных выборов бывший глава Белого дома остался фактически безальтернативным кандидатом. Его конкуренты — Никки Хейли, Рон Десантис и Вивек Рамасвами — выбыли из гонки.

Трамп определился с кандидатом в вице-президенты США
Трамп определился с кандидатом в вице-президенты США

Съезд республиканцев продлится до 18 июля. Трамп может выступить с речью в понедельник. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Трамп стал кандидатом в президенты спустя два дня после покушения на него. На митинге в Пенсильвании в политика выстрелил снайпер, задев ухо. Им оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был ликвидирован полицейскими. Про случившееся писали все американские СМИ, а одна из статьей сильно не понравилась миллиардерам Дэвиду Саксу и Илону Маску.

Артур Лапсаков
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