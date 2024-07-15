Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Республиканская партия завершила выбор кандидата на пост президента США. Им стал бывший лидер страны Дональд Трамп.

На съезде делегатов партии в Милуоки, штат Висконсин, Трампа поддержало большинство делегатов. Это голосование носило формальный характер, ведь после внутрипартийных выборов бывший глава Белого дома остался фактически безальтернативным кандидатом. Его конкуренты — Никки Хейли, Рон Десантис и Вивек Рамасвами — выбыли из гонки.