Стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании убит
WP: Стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании ликвидирован спецслужбами
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Преступник, который устроил стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании и ранил политика, ликвидирован спецслужбами. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
Предположительно, стрелявший в Дональда Трампа. Его ликвидировали спецслужбы. Видео © X / LauraLoomer
"Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сказал, что погибли два человека, в том числе, стрелявший", — сказано в материале.
Напомним, что во время выступления 45-го американского лидера Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась стрельба. Миллиардер получил ранение в ухо, после чего его увели со сцены. Трансляция выступления после этого была прервана. Действующий президент США Джо Байден заявил, что не знал о предполагаемом нападении на Трампа. Сообщалось, что погиб один человек. Его личность не раскрывается.