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13 июля, 23:35

Стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании убит

WP: Стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании ликвидирован спецслужбами

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Преступник, который устроил стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании и ранил политика, ликвидирован спецслужбами. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Предположительно, стрелявший в Дональда Трампа. Его ликвидировали спецслужбы. Видео © X / LauraLoomer

"Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сказал, что погибли два человека, в том числе, стрелявший", — сказано в материале.

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Напомним, что во время выступления 45-го американского лидера Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась стрельба. Миллиардер получил ранение в ухо, после чего его увели со сцены. Трансляция выступления после этого была прервана. Действующий президент США Джо Байден заявил, что не знал о предполагаемом нападении на Трампа. Сообщалось, что погиб один человек. Его личность не раскрывается.

Оксана Попова
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