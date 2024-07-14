На Дональда Трампа совершено покушение, он ранен

В американском штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления 45-го президента США Дональда Трампа. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрах, политик получил ранение в ухо.

На опубликованных кадрах видно, что выстрелы раздались в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо, после чего его увели со сцены. К слову, сам миллиардер не испугался и продолжил угрожающе кричать со сцены, размахивая кулаком.