На Дональда Трампа совершено покушение, он ранен
В Пенсильвании раздалась стрельба в ходе выступления Трампа, у него ранено ухо
В американском штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления 45-го президента США Дональда Трампа. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрах, политик получил ранение в ухо.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / BehizyTweets / BehizyTweets
На опубликованных кадрах видно, что выстрелы раздались в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо, после чего его увели со сцены. К слову, сам миллиардер не испугался и продолжил угрожающе кричать со сцены, размахивая кулаком.
После этого трансляция, которая велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN, остановилась.
Как писал Life.ru, 15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. В тот момент премьер-министр Словакии завершил выездное заседание правительства в городе Гандлова. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его поместили под стражу. Сам политик выжил, но перенёс несколько серьёзных операций и уже 6 июля впервые появился на публике. Фицо заявил, что прощает Цинтулу и не будет предпринимать против него никаких юридических шагов.
X / BehizyTweets