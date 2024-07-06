Премьер Словакии впервые вышел в свет после покушения и заговорил про поездку в РФ
Премьер Словакии Фицо выступил на публике впервые после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в первый раз после того, как на него совершили покушение, появился в общественном пространстве, передаёт издание Dennik Posto. Фицо приехал на церемонию празднования прибытия просветителей святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. Он даже выступил с речью, причём стоя.
"Мы должны построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль", — произнёс Фицо.
Политик всё ещё продолжает курс лечения, однако признался, что, если бы не состояние здоровья, посетил бы Россию вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет AFP.
Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая в городе Гандлова. В него на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. После этого стрелок попытался скрыться, но его быстро задержали. Следствие сообщает, что Цинтула действовал не один. Фицо пришлось пережить ряд серьёзных операций.