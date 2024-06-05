Премьер Словакии Фицо заявил, что прощает стрелявшего в него писателя Цинтулу
Премьер Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Zuma
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прощает 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который совершил на него покушение. Об этом политик рассказал в опубликованном видеообращении.
"Я не буду предпринимать в отношении стрелка каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его", — сказал Фицо, отметив, что не верит в причину покушения на почве политических разногласий.
Кроме того, политик назвал дату своего возвращения к работе. По его словам, он приступит к исполнению обязанностей в июне–июле. Сейчас Фицо проходит амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, покушение на Фицо совершили 15 мая в городе Гандлова. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула, он попытался скрыться, но его быстро задержали. По версии следствия, стрелок действовал не один. Фицо пережил несколько серьёзных операций, сейчас жизни политика ничего не угрожает, он находится в сознании и общается с окружением.