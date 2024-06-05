Премьер Словакии Фицо заявил, что прощает стрелявшего в него писателя Цинтулу

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прощает 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который совершил на него покушение. Об этом политик рассказал в опубликованном видеообращении.

"Я не буду предпринимать в отношении стрелка каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его", — сказал Фицо, отметив, что не верит в причину покушения на почве политических разногласий.