Сийярто счёл покушение на Фицо результатом кампании ненависти в Словакии

К покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привела кампания, развёрнутая его политическими противниками. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, после того как партия Фицо одержала победу на выборах, стало очевидно, что правительство последует курсом, отличным от предыдущего — либерального. Нынешний премьер выступает скорее за суверенную политику и за мир. С этого момента и началась "кампания ненависти".

"И в результате этого произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие", — заявил министр.