Сийярто счёл покушение на Фицо результатом кампании ненависти в Словакии
Сийярто: Покушение на премьера Словакии Фицо было результатом кампании ненависти
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
К покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привела кампания, развёрнутая его политическими противниками. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, после того как партия Фицо одержала победу на выборах, стало очевидно, что правительство последует курсом, отличным от предыдущего — либерального. Нынешний премьер выступает скорее за суверенную политику и за мир. С этого момента и началась "кампания ненависти".
"И в результате этого произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие", — заявил министр.
Он также указал, что разжигание ненависти и призывы к убийству далеко не то же самое, что свобода слова, и отметил, что покушение своей жестокостью шокировало регион и всю Европу.
Напомним, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая по завершении выездного совещания правительства в городе Гандлова. Нападавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула — несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но сразу был задержан. Следствие проверяет версию, что стрелок мог действовать не один. Фицо уже сделали несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту словацкий премьер чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.