В Киеве заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

К покушению на словацкого премьера Роберта Фицо формально мог быть причастен Владимир Зеленский. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Уже чётко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — сказал он в видео на ютуб-канале.