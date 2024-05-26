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Регион
26 мая, 15:19

В Киеве заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский причастен к покушению на Фицо

К покушению на словацкого премьера Роберта Фицо формально мог быть причастен Владимир Зеленский. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Уже чётко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — сказал он в видео на ютуб-канале.

Кроме того, Соскин заявил, что Братислава и Будапешт могут выйти из НАТО на фоне угроз еврокомиссара Оливера Варгейи в адрес грузинского премьера Ираклия Кобахидзе разделить участь Фицо. Экс-советник Кучмы считает, что глава венгерского кабмина Виктор Орбан опасается за себя и судьбу тех, кто не поддерживает линию Запада.

Медики сообщили об улучшении самочувствия Фицо после покушения
Медики сообщили об улучшении самочувствия Фицо после покушения

Как сообщал Life.ru, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая. В премьер-министра Словакии несколько раз на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, однако сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам политик был срочно госпитализирован на вертолёте. Он перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту Фицо чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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