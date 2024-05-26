В Киеве заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский причастен к покушению на Фицо
К покушению на словацкого премьера Роберта Фицо формально мог быть причастен Владимир Зеленский. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Уже чётко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — сказал он в видео на ютуб-канале.
Кроме того, Соскин заявил, что Братислава и Будапешт могут выйти из НАТО на фоне угроз еврокомиссара Оливера Варгейи в адрес грузинского премьера Ираклия Кобахидзе разделить участь Фицо. Экс-советник Кучмы считает, что глава венгерского кабмина Виктор Орбан опасается за себя и судьбу тех, кто не поддерживает линию Запада.
Как сообщал Life.ru, покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая. В премьер-министра Словакии несколько раз на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, однако сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам политик был срочно госпитализирован на вертолёте. Он перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту Фицо чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.
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