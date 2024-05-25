Медики сообщили об улучшении самочувствия Фицо после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который стал жертвой покушения 15 мая, чувствует себя лучше. Об этом сообщили в дирекции больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица (Западная Словакия), куда Фицо был госпитализирован.
"Лечащие врачи подтвердили субъективное [ощущение премьера] об улучшении [своего] здоровья", — пояснила дирекция больницы в Facebook*.
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Следствие выясняет, были ли у него пособники. Сам политик был срочно госпитализирован на вертолёте. Он перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту Фицо чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.
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