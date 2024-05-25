Медики сообщили об улучшении самочувствия Фицо после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который стал жертвой покушения 15 мая, чувствует себя лучше. Об этом сообщили в дирекции больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица (Западная Словакия), куда Фицо был госпитализирован.