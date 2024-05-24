"Вырвали из контекста": Еврокомиссар оправдался за угрозы премьеру Грузии повторением судьбы Фицо
Еврокомиссар Варгейи назвал угрозы Кобахидзе покушением вырванными из контекста
Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи. Обложка © ТАСС / AP / Armando Babani
Еврокомиссар Оливер Варгейи объяснил упоминание покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с главой грузинского кабмина Ираклием Кобахидзе. По словам венгерского политика, он не пытался угрожать собеседнику в связи с принятием закона об иноагентах, а слова про стрельбу просто вырваны из контекста.
"Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, который может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии", — оправдался Варгейи.