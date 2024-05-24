"Вырвали из контекста": Еврокомиссар оправдался за угрозы премьеру Грузии повторением судьбы Фицо

Еврокомиссар Оливер Варгейи объяснил упоминание покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с главой грузинского кабмина Ираклием Кобахидзе. По словам венгерского политика, он не пытался угрожать собеседнику в связи с принятием закона об иноагентах, а слова про стрельбу просто вырваны из контекста.