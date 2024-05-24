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Регион
23 мая, 22:13

"Вырвали из контекста": Еврокомиссар оправдался за угрозы премьеру Грузии повторением судьбы Фицо

Еврокомиссар Варгейи назвал угрозы Кобахидзе покушением вырванными из контекста

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи. Обложка © ТАСС / AP / Armando Babani

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи. Обложка © ТАСС / AP / Armando Babani

Еврокомиссар Оливер Варгейи объяснил упоминание покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с главой грузинского кабмина Ираклием Кобахидзе. По словам венгерского политика, он не пытался угрожать собеседнику в связи с принятием закона об иноагентах, а слова про стрельбу просто вырваны из контекста.

"Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, который может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии", — оправдался Варгейи.

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Ранее Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров намекнул ему на риск повторения судьбы расстрелянного в упор Фицо из-за закона об иностранных агентах. Также Грузии начали угрожать Соединённые Штаты, пообещав ответные меры. Впрочем, в Тбилиси не намерены отказываться от нашумевшей инициативы.

Илья Пушкарев
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