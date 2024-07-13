Макс решил поддержать Трампа перед выборами в США

Американский миллиардер Илон Маск внёс пожертвования в фонд America PAC, который выступает в поддержку 45-го главы Соединённых Штатов Дональда Трампа на запланированных на осень этого года выборах президента США. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, таким образом основатель Space X хочет "оставить след на политическом ландшафте США".

Стоит отметить, что сумма пожертвований остаётся неизвестной. Помимо этого, сам Маск не стал комментировать эти сообщения.

В то же время сообщается, что владелец сервиса микроблогов и социальной сети Х, которая раньше называлась Twitter, на протяжении многих лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий. Так, другие зарубежные средства массовой информации пишут, что предприниматель не тратил больших средств на выборы американского лидера и равномерно разделял их между республиканцами и демократами.