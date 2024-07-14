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13 июля, 23:08

Байден утверждает, что не знал о предполагаемой атаке на Трампа

Reuters: Байден сообщил, что не получал данных о предполагаемой атаке на Трампа

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perry McLeod

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perry McLeod

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что не получал данных о предполагаемом нападении на своего предшественника Дональда Трампа в Пенсильвании. Как пишет агентство Reuters, таким образом хозяин Белого дома прокомментировал журналистам этот инцидент по пути из церкви в Делавэре.

"Президент США Джо Байден заявил, что его не проинформировали о стрельбе", — говорится в публикации.

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Напомним, что во время выступления 45-го американского лидера Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась стрельба. Судя по обнародованным кадрам, миллиардер получил ранение в ухо.

Алексей Соловьёв
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