Байден утверждает, что не знал о предполагаемой атаке на Трампа

Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что не получал данных о предполагаемом нападении на своего предшественника Дональда Трампа в Пенсильвании. Как пишет агентство Reuters, таким образом хозяин Белого дома прокомментировал журналистам этот инцидент по пути из церкви в Делавэре.