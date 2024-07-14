Байден утверждает, что не знал о предполагаемой атаке на Трампа
Reuters: Байден сообщил, что не получал данных о предполагаемой атаке на Трампа
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perry McLeod
Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что не получал данных о предполагаемом нападении на своего предшественника Дональда Трампа в Пенсильвании. Как пишет агентство Reuters, таким образом хозяин Белого дома прокомментировал журналистам этот инцидент по пути из церкви в Делавэре.
"Президент США Джо Байден заявил, что его не проинформировали о стрельбе", — говорится в публикации.
Напомним, что во время выступления 45-го американского лидера Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась стрельба. Судя по обнародованным кадрам, миллиардер получил ранение в ухо.