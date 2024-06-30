Были хорошо вооружены: Во Франции группа неизвестных устроила стрельбу на свадьбе, есть жертвы

Один человек был убит и ещё пятеро получили ранения во время стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во Франции. Об инциденте сообщило издание Républicain Lorrain (RL).

По информации газеты, атака произошла в ночь на воскресенье. Группа вооружённых огнестрельным оружием неизвестных приблизилась к залу торжеств, где в этот момент около сотни человек отмечали свадьбу, и стала стрелять на поражение.

"Четверо серьёзно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в лёгкой степени, но находится в шоковом состоянии", — говорится в материале.

RL добавила, что всем злоумышленникам удалось скрыться. По сведениям газеты, все стрелки были хорошо вооружены.