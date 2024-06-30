Были хорошо вооружены: Во Франции группа неизвестных устроила стрельбу на свадьбе, есть жертвы
RL: Один человек убит и пятеро пострадали при стрельбе на свадьбе во Франции
Один человек был убит и ещё пятеро получили ранения во время стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во Франции. Об инциденте сообщило издание Républicain Lorrain (RL).
По информации газеты, атака произошла в ночь на воскресенье. Группа вооружённых огнестрельным оружием неизвестных приблизилась к залу торжеств, где в этот момент около сотни человек отмечали свадьбу, и стала стрелять на поражение.
"Четверо серьёзно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в лёгкой степени, но находится в шоковом состоянии", — говорится в материале.
RL добавила, что всем злоумышленникам удалось скрыться. По сведениям газеты, все стрелки были хорошо вооружены.
Ранее Life.ru рассказывал об инциденте со стрельбой, который произошёл во дворе жилого дома в Батайске Ростовской области. Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из, предположительно, травматического пистолета и скрылся. К счастью, обошлось без пострадавших.
Shutterstock / FOTODOM / HJBC