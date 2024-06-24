Неизвестный открыл стрельбу во дворе многоэтажки в Батайске
В Батайске Ростовской области неизвестный открыл стрельбу во дворе многоэтажки
В Батайске Ростовской области неизвестный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Как рассказали очевидцы произошедшего, дебошир был пьян.
Мужчина, который, предварительно, открыл стрельбу во дворе жилого дома в Батайске. Видео © VK / Мой Батайск
Всё произошло вечером 24 июня во дворе многоэтажки на улице Воровского. Жители сообщили, что пьяный мужчина выстрелил несколько раз из оружия. Что было его целью — неизвестно. В этот момент на улице было много людей, а на детской площадки играли малыши. К счастью, он чудом никого не задел. После стрельбы он убежал.
Информацию о происшествии подтвердил журналистам представитель ГУ МВД России по региону. По его словам, вероятнее всего, преступник стрелял из травматического пистолета.
"Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта", — сообщил представитель ведомства.
Ранее в подмосковном Домодедове мужчина поджёг собственный коттедж и не давал тушить его пожарным. Когда те стали настаивать, неадекват метнул в спасателей топор и открыл стрельбу.
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