Неизвестный открыл стрельбу во дворе многоэтажки в Батайске

Всё произошло вечером 24 июня во дворе многоэтажки на улице Воровского. Жители сообщили, что пьяный мужчина выстрелил несколько раз из оружия. Что было его целью — неизвестно. В этот момент на улице было много людей, а на детской площадки играли малыши. К счастью, он чудом никого не задел. После стрельбы он убежал.