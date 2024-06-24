Четверо стрелков задержаны после смертельной стычки на границе Абхазии и России, ещё трое в бегах
Прокуратура: Задержаны подозреваемые в стрельбе на границе России с Абхазией
КПП Псоу. Обложка © МВД Абхазии
Сотрудники силовых структур задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, в ходе которой один человек был убит и трое ранены. Об этом сообщили в Прокуратуре Гагрского района и МВД страны.
"Задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения ещё одного подозреваемого за пределами Республики Абхазия, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне", — уточнили в МВД.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут добавил, что задержаны трое участников перестрелки из шести, остальные находятся в розыске. Он отметил, что покушение было "на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия". Случилось это из-за давнего имущественного конфликта.
Напомним, что перестрелка на границе у КПП Псоу случилась 23 июня. Очевидцы смогли снять видео, на котором один из пострадавших лежит на земле. Заведено уголовное дело по статьям 117 "Незаконное хранение и перевозка оружия" и 99, часть вторая, "Убийство".