Четверо стрелков задержаны после смертельной стычки на границе Абхазии и России, ещё трое в бегах

Сотрудники силовых структур задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, в ходе которой один человек был убит и трое ранены. Об этом сообщили в Прокуратуре Гагрского района и МВД страны.

"Задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения ещё одного подозреваемого за пределами Республики Абхазия, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне", — уточнили в МВД.