В Абхазии возбудили уголовное дело из-за стрельбы на КПП Псоу

В Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на КПП Псоу. В деле фигурируют статьи об убийстве и нелегальном хранении и транспортировке оружия, рассказали РИА "Новости" в прокуратуре Гагрского района.

"Уголовное дело заведено по статьям 117 "Незаконное хранение и перевозка оружия" и 99, часть вторая — "Убийство". Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", — уточнили в ведомстве.