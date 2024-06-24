В Абхазии возбудили уголовное дело из-за стрельбы на КПП Псоу
В Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на КПП Псоу. В деле фигурируют статьи об убийстве и нелегальном хранении и транспортировке оружия, рассказали РИА "Новости" в прокуратуре Гагрского района.
"Уголовное дело заведено по статьям 117 "Незаконное хранение и перевозка оружия" и 99, часть вторая — "Убийство". Расследованием занимается прокуратура Гагрского района", — уточнили в ведомстве.
Напомним, перестрелка на КПП Псоу в Абхазии произошла вечером 23 июня. Неизвестные открыли огонь из автомата. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения.
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