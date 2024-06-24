Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырёх человек
МВД Азербайджана: В Баку мужчина открыл стрельбу, погибло четыре человека
В Баку рецидивист начал стрельбу по людям из охотничьего ружья. Он убил четырёх человек, в том числе трёх полицейских. Об этом инциденте сообщили в МВД Азербайджана в своём телеграм-канале. На данный момент возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.
"В посёлке Шувелан Хазарского района столицы гражданин Азербайджана, неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Ровшан Аллахвердиев, оказал сопротивление полиции при задержании. Он выстрелил из охотничьего ружья и убил трёх полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики пытались скрыться, но были заблокированы полицией и ликвидированы. Жертвами атак стали более 15 полицейских. Также есть погибшие среди гражданских. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Дагестане объявлен трёхдневный траур, который продлится с 24-го по 26 июня.
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