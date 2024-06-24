Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, убив четырёх человек

В Баку рецидивист начал стрельбу по людям из охотничьего ружья. Он убил четырёх человек, в том числе трёх полицейских. Об этом инциденте сообщили в МВД Азербайджана в своём телеграм-канале. На данный момент возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.