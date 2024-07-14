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13 июля, 23:23

Один человек погиб при стрельбе на митинге Трампа в США

WTAE: Один человек погиб при стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании

Как минимум один человек погиб при стрельбе в американском штате Пенсильвания на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такие данные обнародовал корреспондент телеканала WTAE Майк Валент на своей странице в соцсети X

Кандидата в президенты США Дональда Трампа уводят со сцены после стрельбы в штате Пенсильвания. Видео © X / SpConspiracy

"Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что, предположительно, погиб один человек. Дональд Трамп в порядке, сказал он мне. На данный момент информации о стрелявшем нет", — сообщил корреспондент.

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Напомним, что во время выступления 45-го американского лидера Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздалась стрельба. Миллиардер получил ранение в ухо, после чего его увели со сцены. Трансляция выступления после этого была прервана. Действующий президент США Джо Байден заявил, что не знал о предполагаемом нападении на Трампа.

Обложка ©

X / SpConspiracy

Оксана Попова
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