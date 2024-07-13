В Кремле прокомментировали заявление Буданова* о попытках покушения на Путина

Безопасность президента России Владимира Путина по-прежнему обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с Life.ru, комментируя слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* о неудачных попытках покушений на лидера РФ.

"Это по-прежнему так. Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", — подчеркнул Песков.

Недавно руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил что Киев неоднократно предпринимал попытки совершить покушение на жизнь Путина. Однако все они провалились.