Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 11:45

В Кремле прокомментировали заявление Буданова* о попытках покушения на Путина

Песков — о словах Буданова*: Безопасность Путина обеспечена на должном уровне

Безопасность президента России Владимира Путина по-прежнему обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с Life.ru, комментируя слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* о неудачных попытках покушений на лидера РФ.

"Это по-прежнему так. Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне", — подчеркнул Песков.

"Тенденция на обострение": Буданов* признал плачевное положение ВСУ
"Тенденция на обострение": Буданов* признал плачевное положение ВСУ

Недавно руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил что Киев неоднократно предпринимал попытки совершить покушение на жизнь Путина. Однако все они провалились.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров