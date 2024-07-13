"Тенденция на обострение": Буданов* признал плачевное положение ВСУ

Положение украинских военных ухудшается с каждым днём. Плачевную ситуацию уже не скрывает и киевская верхушка. О проблемах ВСУ на фоне наступления ВС РФ сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, передаёт издание "Страна.ua".

"По его словам, идёт тенденция на обострение, поэтому игнорировать проблему нельзя", — указывает издание.

По словам Буданова*, активнее всего российские войска продвигаются с севера. Однако он не стал уточнять, где именно наступают ВС РФ, чтобы не сеять панику среди населения. Он подчеркнул, что проблемы обостряются с каждым днём.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами страны Александр Сырский заявил, что ситуация складывается не в пользу Украины сразу на нескольких участках фронта. Он отметил, что наиболее остро ВСУ ощущают проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.