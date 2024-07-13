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13 июля, 11:27

"Тенденция на обострение": Буданов* признал плачевное положение ВСУ

Буданов* заявил об обострении проблем ВСУ на фронте

Положение украинских военных ухудшается с каждым днём. Плачевную ситуацию уже не скрывает и киевская верхушка. О проблемах ВСУ на фоне наступления ВС РФ сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, передаёт издание "Страна.ua".

"По его словам, идёт тенденция на обострение, поэтому игнорировать проблему нельзя", — указывает издание.

По словам Буданова*, активнее всего российские войска продвигаются с севера. Однако он не стал уточнять, где именно наступают ВС РФ, чтобы не сеять панику среди населения. Он подчеркнул, что проблемы обостряются с каждым днём.

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Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами страны Александр Сырский заявил, что ситуация складывается не в пользу Украины сразу на нескольких участках фронта. Он отметил, что наиболее остро ВСУ ощущают проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александра Мышляева
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