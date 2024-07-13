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13 июля, 11:39
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Глава ГУР МО Буданов* рассказал о неудачных попытках покушения на Путина

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Спецслужбы Украины пытались совершить покушения на президента России Владимира Путина, но безуспешно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов*.

"Они были, но, как видите, тоже пока неудачны", — приводит его слова издание "Страна".

В 2022 году британский таблоид Sun заявил о том, что на пути следования кортежа российского лидера в Москве якобы прогремел взрыв. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Также представитель Кремля счёл "жёлтыми измышлениями" слухи о попытке покушения на Путина с дрона весной прошлого года.

Life.ru спросил у Пескова об усилении охраны Путина после покушения на Фицо
Life.ru спросил у Пескова об усилении охраны Путина после покушения на Фицо

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Никита Никонов
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