Глава ГУР МО Буданов* рассказал о неудачных попытках покушения на Путина
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Спецслужбы Украины пытались совершить покушения на президента России Владимира Путина, но безуспешно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов*.
"Они были, но, как видите, тоже пока неудачны", — приводит его слова издание "Страна".
В 2022 году британский таблоид Sun заявил о том, что на пути следования кортежа российского лидера в Москве якобы прогремел взрыв. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Также представитель Кремля счёл "жёлтыми измышлениями" слухи о попытке покушения на Путина с дрона весной прошлого года.
* Внесён в список террористов и экстремистов.