Кремль пренебрёг "жёлтыми измышлениями" о попытке покушения СБУ на Путина с дрона

Кремль не интересовался публикациями о том, что спецслужбы Украины якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "жёлтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться", — объяснил представитель Кремля.