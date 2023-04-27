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27 апреля, 09:35

Кремль пренебрёг "жёлтыми измышлениями" о попытке покушения СБУ на Путина с дрона

Песков счёл "жёлтыми измышлениями" слухи о попытке покушения на Путина с дрона

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Кремль не интересовался публикациями о том, что спецслужбы Украины якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "жёлтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться", — объяснил представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые склонны распространять украинские СМИ, опроверг фейк о "бункере" Путина.

Ирина Фальке
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