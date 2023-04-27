Кремль пренебрёг "жёлтыми измышлениями" о попытке покушения СБУ на Путина с дрона
Песков счёл "жёлтыми измышлениями" слухи о попытке покушения на Путина с дрона
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Кремль не интересовался публикациями о том, что спецслужбы Украины якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "жёлтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться", — объяснил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые склонны распространять украинские СМИ, опроверг фейк о "бункере" Путина.