Раскрыты подробности о преступнике, устроившем стрельбу на митинге Трампа
NYP: Стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров
Злоумышленник, который устроил стрельбу на митинге кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, находился в сотнях метров от политика, на крыше здания. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в силовых структурах.
"Предполагается, что нападение было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента — за пределами кордона охраны", — говорится в публикации.
Помимо того, Секретная служба США заявила, что преступник находился на возвышении за пределами территории, где проходил митинг. Представители ведомства также рассказали, что злоумышленник со своей позиции произвёл множественные выстрелы в направлении сцены.
Напомним, что в штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления Трампа перед своими сторонниками, а сам политический деятель получил ранение в ухо. Впоследствии миллиардер вышел на связь, подтвердил, что в него попала пуля, а также сообщил о сильном кровотечении. Сам преступник был ликвидирован спецслужбами.
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