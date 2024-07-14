Раскрыты подробности о преступнике, устроившем стрельбу на митинге Трампа

Злоумышленник, который устроил стрельбу на митинге кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, находился в сотнях метров от политика, на крыше здания. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Предполагается, что нападение было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента — за пределами кордона охраны", — говорится в публикации.