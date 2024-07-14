Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании

Бывший американский лидер Дональд Трамп был госпитализирован после пережитого на него нападения на митинге в Пенсильвании. Газета The New York Times (NYT) пишет, что сейчас он проходит медицинский осмотр.

Издание в связи с этим привело заявление представителя Трампа Стивена Чуна в социальной сети Х. В нём говорится, что с кандидатом на пост президента Соединённых Штатов от Республиканской парии США "всё в порядке и сейчас он проходит медосмотр в местной больнице".