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14 июля, 00:07

Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании

NYT: Трампа госпитализировали после нападения на митинге в Пенсильвании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Бывший американский лидер Дональд Трамп был госпитализирован после пережитого на него нападения на митинге в Пенсильвании. Газета The New York Times (NYT) пишет, что сейчас он проходит медицинский осмотр.

Издание в связи с этим привело заявление представителя Трампа Стивена Чуна в социальной сети Х. В нём говорится, что с кандидатом на пост президента Соединённых Штатов от Республиканской парии США "всё в порядке и сейчас он проходит медосмотр в местной больнице".

Помимо этого, телеканал CNN рассказал, что миллиардер был срочно эвакуирован после инцидента со стрельбой. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми уже сообщил журналистам, что республиканец в безопасности и находится под защитными мерами.

Один человек погиб при стрельбе на митинге Трампа в США
Один человек погиб при стрельбе на митинге Трампа в США

Напомним, что в штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления Трампа перед своими сторонниками, а сам политический деятель, судя по опубликованным кадрам, получил ранение в ухо. Действующий президент США Джо Байден уже высказался по этому поводу и заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на своего предшественника. На данный момент известно, что два человека погибли, один из которых предполагаемый преступник. Ещё один гражданин ранен.

Алексей Соловьёв
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