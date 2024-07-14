Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании
NYT: Трампа госпитализировали после нападения на митинге в Пенсильвании
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm
Бывший американский лидер Дональд Трамп был госпитализирован после пережитого на него нападения на митинге в Пенсильвании. Газета The New York Times (NYT) пишет, что сейчас он проходит медицинский осмотр.
Издание в связи с этим привело заявление представителя Трампа Стивена Чуна в социальной сети Х. В нём говорится, что с кандидатом на пост президента Соединённых Штатов от Республиканской парии США "всё в порядке и сейчас он проходит медосмотр в местной больнице".
Помимо этого, телеканал CNN рассказал, что миллиардер был срочно эвакуирован после инцидента со стрельбой. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми уже сообщил журналистам, что республиканец в безопасности и находится под защитными мерами.
Напомним, что в штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления Трампа перед своими сторонниками, а сам политический деятель, судя по опубликованным кадрам, получил ранение в ухо. Действующий президент США Джо Байден уже высказался по этому поводу и заявил, что не получал информации о предполагаемом нападении на своего предшественника. На данный момент известно, что два человека погибли, один из которых предполагаемый преступник. Ещё один гражданин ранен.