"В меня попала пуля": Трамп вышел на связь после покушения
Трамп вышел на связь после покушения и подтвердил, что получил ранение в ухо
Миллиардер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Кандидат в президенты США Дональд Трамп вышел на связь после попытки покушения на него. На странице в социальной сети Truth Social он заявил, что на митинге сторонников в штате Пенсильвания он получил ранение.
"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвёт кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", — признался Трамп.
Политик заявил, что пока не обладает информацией о стрелявшем во время его выступления в штате Пенсильвания. Также он подтвердил, что преступник мёртв.
Напомним, что в штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления Трампа перед своими сторонниками, а сам политический деятель получил ранение в ухо. На данный момент известно, что два человека погибло, один из которых — предполагаемый преступник. Ещё один гражданин ранен. После стрельбы президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором осудил нападение на Трампа.