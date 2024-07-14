"В меня попала пуля": Трамп вышел на связь после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вышел на связь после попытки покушения на него. На странице в социальной сети Truth Social он заявил, что на митинге сторонников в штате Пенсильвания он получил ранение.

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвёт кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", — признался Трамп.