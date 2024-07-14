"Молюсь за него": Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Действующий американский лидер Джо Байден выступил со специальным обращением в связи со стрельбой в Пенсильвании — на митинге его соперника на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа. Как говорится в заявлении нынешнего главы Соединённых Штатов, распространённом его администрацией, он осудил случившееся и призвал американцев к единению.

Действующий американский лидер Джо Байден выступил со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге его соперника на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Видео © X / _MarcusD3_

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге, поскольку мы ожидаем дополнительной информации", — говорится в посте.