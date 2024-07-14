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14 июля, 00:46

"Молюсь за него": Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Байден в обращении осудил стрельбу на митинге Трампа и заявил, что молится за него

Действующий американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Действующий американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Действующий американский лидер Джо Байден выступил со специальным обращением в связи со стрельбой в Пенсильвании — на митинге его соперника на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа. Как говорится в заявлении нынешнего главы Соединённых Штатов, распространённом его администрацией, он осудил случившееся и призвал американцев к единению.

Действующий американский лидер Джо Байден выступил со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге его соперника на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Видео © X / _MarcusD3_

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге, поскольку мы ожидаем дополнительной информации", — говорится в посте.

Помимо того, политический деятель отметил, что он со своей супругой Джилл Байден благодарен Секретной службе США за то, что они доставили Трампа в безопасное место. Байден также подчеркнул, что американцы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить произошедшее.

Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании
Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании

Напомним, что в штате Пенсильвания раздалась стрельба во время выступления Трампа перед своими сторонниками, а сам политический деятель получил ранение в ухо. На данный момент известно, что предполагаемого стрелка ликвидировали спецслужбы. Также до этого сообщалось о ещё одном убитом.

Алексей Соловьёв
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