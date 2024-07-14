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14 июля, 04:29
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Стало известно, кто пытался убить Трампа на митинге сторонников

NYP: Стрельбу на митинге сторонников Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс

20-летний Томас Мэтью Крукс, который, предположительно, стрелял в Дональда Трампа на митинге сторонников и чуть его не убил. Обложка © X / ibsoftiktok

20-летний Томас Мэтью Крукс, который, предположительно, стрелял в Дональда Трампа на митинге сторонников и чуть его не убил. Обложка © X / ibsoftiktok

Стало известно, кто пытался убить кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге его сторонников в американском штате Пенсильвания. По информации газеты New York Post (NYP), преступником являлся некий Томас Мэтью Крукс.

"Стрелявший, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс", — пишет NYP.

Тем временем ФБР на пресс-конференции заявило, что не готово уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа. По информации ведомства, компетентные органы в настоящий момент ожидают "биометрическое подтверждение" личности предполагаемого преступника. Мотивы Крукса также неизвестны.

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Как писал Life.ru, пытавшийся убить Трампа преступник находился с винтовкой на крыше одного из близлежащих к мероприятию зданий, в сотнях метров от политика. Стрелявшего успешно ликвидировали спецслужбы. Напомним, что стрельба произошла во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании, бывший хозяин Белого дома получил ранение.

Оксана Попова
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