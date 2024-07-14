Стало известно, кто пытался убить Трампа на митинге сторонников

Стало известно, кто пытался убить кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге его сторонников в американском штате Пенсильвания. По информации газеты New York Post (NYP), преступником являлся некий Томас Мэтью Крукс.

"Стрелявший, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс", — пишет NYP.