Что известно о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа

14 июля на предвыборном митинге сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании была совершена попытка покушения на политика. Бывший хозяин Белого дома получил ранение в ухо, после чего его увели со сцены. Life.ru собрал главное о происшествии к данному часу.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / BehizyTweets / BehizyTweets

Стрельба произошла во время общения Трампа со сторонниками в американском штате Пенсильвания. После первых выстрелов миллиардер схватился за голову и упал за трибуну, после чего его окружили охранники. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно, что политик поучил ранение в ухо. Несмотря на это, он не торопился покидать сцену: вместо этого экс-лидер США выкрикивал лозунги и грозил кулаком.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибло два человека, ещё двое получили тяжёлые ранения. Как оказалось, первой жертвой стал преступник, который устроил стрельбу: его ликвидировали спецслужбы. Личность второго погибшего не уточняется. Предварительно, он является одним из участников митинга.

После нападения был госпитализирован и сам Трамп. По информации газеты The New York Times, политик прошёл медицинский осмотр. К настоящему моменту он уже вышел из больницы и дал первый комментарий после нападения. Так, 45-й президент Америки подтвердил информацию о том, что получил ранение и добавил, что потерял много крови. Также он сообщил, что преступник был ликвидирован, однако его личность и мотивы пока не установлены.

Попытку покушения на Трампа также осудили многие политики, предприниматели и общественные деятели. Например, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что полностью поддерживает политика и надеется на его быстрое выздоровление. Нападение на кандидата в президенты США также осудил независимый кандидат на президентских выборах Роберт Кеннеди-младший, который призвал американцев объединиться и молиться за здоровье республиканца. Кроме того, поддержку Трампу выразили экс-президент США Барак Обама, спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон и конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.