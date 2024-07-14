В Нью-Йорке усиливают меры безопасности в районе Trump Tower после покушения на Трампа

Полиция Нью-Йорка усилила безопасность в районе башни Trump Tower и других местах после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом в социальной сети Х написал заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви.

"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка увеличит своё присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower, 40 Wall Street, Foley Square и мэрии", — сообщил американский чиновник.