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14 июля, 01:21

В Нью-Йорке усиливают меры безопасности в районе Trump Tower после покушения на Трампа

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в районе башни Trump Tower

Полиция Нью-Йорка усилила безопасность в районе башни Trump Tower и других местах после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом в социальной сети Х написал заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви.

"В целях предосторожности полиция Нью-Йорка увеличит своё присутствие по всему городу, в том числе в Trump Tower, 40 Wall Street, Foley Square и мэрии", — сообщил американский чиновник.

Нью-йоркский градоначальник Эрик Адамс тоже высказался по поводу случившегося в Пенсильвании инцидента в социальной сети Х. Он заявил, что политическому насилию нет места в США.

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Напомним, что во время выступления Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании раздалась стрельба, а сам политический деятель получил ранение в ухо. Действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден уже осудил случившееся. Также в поддержку Трампа высказался бизнесмен Илон Маск, который выразил надежду на скорейшее выздоровление республиканца.

Обложка ©

Pixabay / Obelixlatino

Алексей Соловьёв
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