Маск выступил с заявлением после покушения на Трампа

Основатель Space X и Tesla Илон Маск прокомментировал стрельбу на митинге сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Как заявил предприниматель в социальной сети Х, он полностью поддерживает политика и надеется на его быстрое выздоровление.