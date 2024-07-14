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14 июля, 00:12

Маск выступил с заявлением после покушения на Трампа

Маск поддержал Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Основатель Space X и Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince

Основатель Space X и Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince

Основатель Space X и Tesla Илон Маск прокомментировал стрельбу на митинге сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Как заявил предприниматель в социальной сети Х, он полностью поддерживает политика и надеется на его быстрое выздоровление.

"Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление", — написал Маск, а также опубликовал видеозапись, как 45-го американского лидера уводят со сцены после предполагаемого покушения.

Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании
Стало известно о состоянии Трампа после нападения на митинге в Пенсильвании

Напомним, что в Пенсильвании раздалась стрельба во время выступления Трампа, в результате чего миллиардер, судя по обнародованным видеозаписям, получил ранение в ухо. Действующий американский лидер Джо Байден уже заявил, что не получал информации об этом происшествии. На данный момент известно, что два человека погибло, один из которых — предполагаемый преступник. Ещё один гражданин ранен.

Алексей Соловьёв
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