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14 июля, 02:22

Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство, пишут СМИ

AP: Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство политика

Произошедшую на митинге сторонников кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа стрельбу сотрудники американских правоохранительных органов расследуют как покушение на убийство политического деятеля. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Журналисты со ссылкой на стражей правопорядка сообщают, что это первая попытка убийства президента или кандидата в президенты после того, как в 1981 году было совершено покушение на 40-го американского лидера Рональда Рейгана. Помимо того, два неназванных чиновника в беседе с агентством сообщили, что стрелявший не был участником митинга.

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Напомним, что в Пенсильвании раздалась стрельба во время выступления Трампа, в результате чего миллиардер получил ранение в ухо. Впоследствии американские спецслужбы ликвидировали стрелка. Действующий глава США Джо Байден осудил произошедшее и заявил, что молится о здоровье Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алексей Соловьёв
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