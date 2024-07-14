Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство, пишут СМИ

Произошедшую на митинге сторонников кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа стрельбу сотрудники американских правоохранительных органов расследуют как покушение на убийство политического деятеля. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Журналисты со ссылкой на стражей правопорядка сообщают, что это первая попытка убийства президента или кандидата в президенты после того, как в 1981 году было совершено покушение на 40-го американского лидера Рональда Рейгана. Помимо того, два неназванных чиновника в беседе с агентством сообщили, что стрелявший не был участником митинга.