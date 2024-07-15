Трамп определился с кандидатом в вице-президенты США

Бывший лидер США Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претендентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо", — отметил кандидат в президенты Соединённых Штатов.