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15 июля, 19:27

Трамп определился с кандидатом в вице-президенты США

Трамп выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США

Джеймс Дэвид Вэнс. Обложка © Wikipedia

Джеймс Дэвид Вэнс. Обложка © Wikipedia

Бывший лидер США Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претендентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо", — отметил кандидат в президенты Соединённых Штатов.

Уголовное дело против Трампа закрыли спустя сутки после покушения
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Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение в ходе митинга в Пенсильвании. Снайпер выпустил пулю, которая пролетела вблизи головы политика, задев ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был ликвидирован полицейскими. Трамп после случившегося не намерен отказываться от президентской гонки.

Артур Лапсаков
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