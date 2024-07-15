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15 июля, 16:11

Уголовное дело против Трампа закрыли спустя сутки после покушения

Суд во Флориде закрыл дело Трампа о хранении засекреченных документов

Американский суд штата Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении засекреченных документов. По результатам заседания такой вердикт решили вынести в связи с нарушением правил назначения спецпрокурора. Примечательно, что дело на бывшего лидера Штатов закрыли спустя сутки после покушения.

"Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано", говорится в решении судьи.

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Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. Помимо халатного обращения с засекреченными документами он также обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. В совокупности за все дела, по которым проходит кандидат в президенты США, ему грозит 136 лет тюрьмы. 13 июля на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Серьёзно политик не пострадал, пуля лишь задела ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, его сразу ликвидировали полицейские.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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