Уголовное дело против Трампа закрыли спустя сутки после покушения
Суд во Флориде закрыл дело Трампа о хранении засекреченных документов
Американский суд штата Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении засекреченных документов. По результатам заседания такой вердикт решили вынести в связи с нарушением правил назначения спецпрокурора. Примечательно, что дело на бывшего лидера Штатов закрыли спустя сутки после покушения.
"Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано", — говорится в решении судьи.
Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. Помимо халатного обращения с засекреченными документами он также обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. В совокупности за все дела, по которым проходит кандидат в президенты США, ему грозит 136 лет тюрьмы. 13 июля на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Серьёзно политик не пострадал, пуля лишь задела ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, его сразу ликвидировали полицейские.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin