Уголовное дело против Трампа закрыли спустя сутки после покушения

Американский суд штата Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении засекреченных документов. По результатам заседания такой вердикт решили вынести в связи с нарушением правил назначения спецпрокурора. Примечательно, что дело на бывшего лидера Штатов закрыли спустя сутки после покушения.