Секретная служба США решила усилить охрану Трампа после покушения
Дональд Трамп сразу после покушения. Обложка © ТАСС/AP/Gene J. Puskar
Секретная служба США решила усилить охрану экс-президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Об этом сообщила директор службы Ким Читл.
"Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде и до конца предвыборной кампании", — говорится в сообщении Читл.
Кроме того, Секретная служба США пересмотрела и усилила меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, а также работает над предотвращением инцидентов, подобных покушению на Трампа.
Напомним, что попытка убийства Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими. Не поверни Трамп голову, итог мог бы быть гораздо более плачевным. Сейчас в США вовсю ищут виноватых в покушении, попало и Секретной службе.