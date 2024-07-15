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15 июля, 12:40

Секретная служба США решила усилить охрану Трампа после покушения

Дональд Трамп сразу после покушения. Обложка © ТАСС/AP/Gene J. Puskar

Дональд Трамп сразу после покушения. Обложка © ТАСС/AP/Gene J. Puskar

Секретная служба США решила усилить охрану экс-президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Об этом сообщила директор службы Ким Читл.

"Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде и до конца предвыборной кампании", — говорится в сообщении Читл.

Кроме того, Секретная служба США пересмотрела и усилила меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, а также работает над предотвращением инцидентов, подобных покушению на Трампа.

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Напомним, что попытка убийства Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими. Не поверни Трамп голову, итог мог бы быть гораздо более плачевным. Сейчас в США вовсю ищут виноватых в покушении, попало и Секретной службе.

Александра Вишнякова
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