Секретная служба США решила усилить охрану Трампа после покушения

Секретная служба США решила усилить охрану экс-президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Об этом сообщила директор службы Ким Читл.

"Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде и до конца предвыборной кампании", — говорится в сообщении Читл.