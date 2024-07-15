Илон Маск раскритиковал Секретную службу США, прозевавшую стрельбу в Трампа

Секретная служба США не смогла обеспечить достаточную безопасность на митинге в Пенсильвании, из-за чего едва не был убит экс-президент Штатов Дональд Трамп. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X .

Этим заявлением Маск прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба "повесила всех собак" на полицию Пенсильвании, обвинив её в неспособности проследить за безопасностью крыши, с которой был произведён выстрел.