Илон Маск раскритиковал Секретную службу США, прозевавшую стрельбу в Трампа
Маск: Секретная служба не смогла обеспечить безопасность на митинге Трампа
Секретная служба США не смогла обеспечить достаточную безопасность на митинге в Пенсильвании, из-за чего едва не был убит экс-президент Штатов Дональд Трамп. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
"Секретная служба виновата. И точка", — уверен предприниматель.
Этим заявлением Маск прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба "повесила всех собак" на полицию Пенсильвании, обвинив её в неспособности проследить за безопасностью крыши, с которой был произведён выстрел.
Напомним, что попытка убийства Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик ещё долго не сможет забыть свист пули, которая пролетела в считаных миллиметрах от его головы, задев только ухо. Сейчас в США вовсю ищут виноватых в покушении, однако спецслужбы обвиняет не только Илон Маск. Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон также указал на то, что именно плохая работа спецслужб привела к тому, что кандидата в президенты едва не убили. Лишь невероятная удача в тот момент встала между американским обществом и началом новой гражданской войны, которая могла бы разгореться после смерти Трампа.
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