Байден заявил, что шумихе вокруг покушения на Трампа пора поутихнуть
Байден призвал охладить политические страсти в США
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer
Президент США Джо Байден, высказываясь на тему о покушении на кандидата в лидеры Штатов Дональда Трампа, заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а разногласия необходимо преодолевать путём демократии, а не насилия, для которого в стране нет места. Об этом он рассказал во время специального телеобращения к нации.
"В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой", — утверждает американский политик.
Он добавил, что в Америке все споры и разногласия решаются путём голосований, а не выстрелами в голову.
Накал политических страстей в США достигает своего пика на фоне приближающихся ноябрьских выборов, отметил Байден.
"Пора им (политическим страстям. — Прим. Life.ru) остыть. На всех нас лежит ответственность за это. Да, между нами существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Это неизбежно при демократии. Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова", — подытожил глава Белого дома.
Напомним, что попытка покушения на Дональда Трампа состоялась 13 июля во время его выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Пуля просвистела в паре сантиметров от головы политика, задев ухо. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который расположился на крыше одного из зданий неподалёку. Силовики убили его на месте. По данным следствия, у преступника не было никаких сообщников. В демократической партии считают, что чудом увернувшийся от пули Трамп практически гарантировал себе победу на выборах. А российские политологи называют произошедшее "подарком" для кандидата в президенты перед ноябрьскими выборами.