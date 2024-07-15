Байден заявил, что шумихе вокруг покушения на Трампа пора поутихнуть

Президент США Джо Байден, высказываясь на тему о покушении на кандидата в лидеры Штатов Дональда Трампа, заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а разногласия необходимо преодолевать путём демократии, а не насилия, для которого в стране нет места. Об этом он рассказал во время специального телеобращения к нации.

"В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой", — утверждает американский политик.

Он добавил, что в Америке все споры и разногласия решаются путём голосований, а не выстрелами в голову.

Накал политических страстей в США достигает своего пика на фоне приближающихся ноябрьских выборов, отметил Байден.