Следствие считает, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку

Следствие склоняется к тому, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал в одиночку. Об этом заявил представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс.

"Мы изучаем большое количество информации. Потребуется время для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос", — сказал он.