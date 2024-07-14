Следствие считает, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Следствие склоняется к тому, что Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал в одиночку. Об этом заявил представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс.
"Мы изучаем большое количество информации. Потребуется время для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос", — сказал он.
По словам Бивенса, на данный момент нет причин считать, что по этому делу "существуют дополнительные угрозы". Он добавил, что правоохранители столкнулись "с усложняющими факторами", которые затянули процесс опознания злоумышленника.
Напомним, Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании, он ранен. По данным New York Post, стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который засел с винтовкой на крыше одного из близлежащих зданий. Преступника ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке нападения. Тем временем мировые лидеры начали выражать поддержку политику, в их числе — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.