ФБР заявило, что не владело информацией о подготовке покушения на Трампа
Дональд Трамп сразу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Обложка © ТАСС / AP / Gene J. Puskar
Федеральное бюро расследований (ФБР) не получало информации о подготовке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сотрудник ведомства Кевин Роджек.
"Мы не получали какой-либо конкретной информации об угрозе в связи с этим мероприятием", — сказал он.
Также в ФБР указали, что последствия стрельбы на митинге могли быть ещё более серьёзными.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший хозяин Белого дома ранен. По данным New York Post, нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который засел с винтовкой на крыше одного из близлежащих зданий. Его ликвидировали.