ФБР заявило, что не владело информацией о подготовке покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) не получало информации о подготовке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сотрудник ведомства Кевин Роджек.

"Мы не получали какой-либо конкретной информации об угрозе в связи с этим мероприятием", — сказал он.