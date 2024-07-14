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14 июля, 05:27

ФБР заявило, что не владело информацией о подготовке покушения на Трампа

Дональд Трамп сразу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Обложка © ТАСС / AP / Gene J. Puskar

Дональд Трамп сразу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Обложка © ТАСС / AP / Gene J. Puskar

Федеральное бюро расследований (ФБР) не получало информации о подготовке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сотрудник ведомства Кевин Роджек.

"Мы не получали какой-либо конкретной информации об угрозе в связи с этим мероприятием", — сказал он.

Также в ФБР указали, что последствия стрельбы на митинге могли быть ещё более серьёзными.

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Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший хозяин Белого дома ранен. По данным New York Post, нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который засел с винтовкой на крыше одного из близлежащих зданий. Его ликвидировали.

Матвей Константинов
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