"С нетерпением ждёт": Трамп не собирается менять рабочий график из-за покушения
Трамп посетит съезд Республиканской партии, несмотря на покушение в Пенсильвании
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Сопредседатели Национального комитета Республиканской партии подтвердили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует присутствовать на национальном съезде партии, который пройдёт в Милуоки, штат Висконсин. Решение было принято политиком, несмотря на попытку его убийства на митинге сторонников в Пенсильвании.
"Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться к участникам съезда в Милуоки для продолжения важных дискуссий и совместной работы с республиканским Национальным комитетом", — заявили Майкл Уотли и Лара Трамп.
Они также подчеркнули, что обстановка в центре Милуоки спокойная, однако были проведены мероприятия по усилению безопасности со стороны Секретной службы США и местной полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что за стрельбу на митинге Дональда Трампа может быть ответственен 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он находился с винтовкой на крыше одного из близлежащих к мероприятию зданий, в сотнях метров от политика. Стрелявшего успешно ликвидировали спецслужбы. Напомним, что стрельба произошла во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании, бывший хозяин Белого дома получил ранение.