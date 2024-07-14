"С нетерпением ждёт": Трамп не собирается менять рабочий график из-за покушения

Сопредседатели Национального комитета Республиканской партии подтвердили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует присутствовать на национальном съезде партии, который пройдёт в Милуоки, штат Висконсин. Решение было принято политиком, несмотря на попытку его убийства на митинге сторонников в Пенсильвании.

"Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться к участникам съезда в Милуоки для продолжения важных дискуссий и совместной работы с республиканским Национальным комитетом", — заявили Майкл Уотли и Лара Трамп.