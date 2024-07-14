Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 05:03

"С нетерпением ждёт": Трамп не собирается менять рабочий график из-за покушения

Трамп посетит съезд Республиканской партии, несмотря на покушение в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Сопредседатели Национального комитета Республиканской партии подтвердили, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует присутствовать на национальном съезде партии, который пройдёт в Милуоки, штат Висконсин. Решение было принято политиком, несмотря на попытку его убийства на митинге сторонников в Пенсильвании.

"Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться к участникам съезда в Милуоки для продолжения важных дискуссий и совместной работы с республиканским Национальным комитетом", заявили Майкл Уотли и Лара Трамп.

Они также подчеркнули, что обстановка в центре Милуоки спокойная, однако были проведены мероприятия по усилению безопасности со стороны Секретной службы США и местной полиции.

Экс-президенты США поддержали Трампа после покушения
Экс-президенты США поддержали Трампа после покушения

Ранее Life.ru сообщал, что за стрельбу на митинге Дональда Трампа может быть ответственен 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он находился с винтовкой на крыше одного из близлежащих к мероприятию зданий, в сотнях метров от политика. Стрелявшего успешно ликвидировали спецслужбы. Напомним, что стрельба произошла во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании, бывший хозяин Белого дома получил ранение.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров