Экс-президенты США поддержали Трампа после покушения

Бывшие президенты Соединённых Штатов Барак Обама, Джордж Буш – младший, Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержали 45-го американского лидера Дональда Трампа после покушения на митинге его сторонников в Пенсильвании. Соответствующие послания они сделали в социальной сети Х.

"В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию", — сообщил Обама, отметив, что он со своей женой Мишель желают миллиардеру скорейшего выздоровления.

Джордж Буш – младший в своём посте написал, что он вместе со своей супругой Лорой Буш рады, что республиканец "в безопасности после трусливого нападения", после чего поблагодарил за быструю реакцию Секретную службу США. Билл Клинтон тоже заявил, что насилию нет места в Соединённых Штатах, а также сообщил, что он со своей женой Хиллари благодарны за то, что Трамп в безопасности.