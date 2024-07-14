Орбан, Трюдо и Мелони поддержали Трампа после покушения
Орбан поддержал Трампа после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Мировые лидеры выражают поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. В частности, по этому поводу высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы", — написал он в социальной сети X.
Премьер Канады Джастин Трюдо на своей странице назвал стрельбу в Трампа отвратительной, добавив, что политическое насилие неприемлемо. А лидер итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что с тревогой следит за новостями. Она выразила экс-президенту Штатов солидарность и пожелала скорейшего выздоровления.
"[Надеюсь,] что в ближайшие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием", — написала премьер Италии в соцсети X.
Напомним, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании, бывший президент США ранен. По данным New York Post, нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, стрелявший из винтовки с крыши одного из близлежащих зданий. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что не владели информации о подготовке покушения.