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14 июля, 05:41

Орбан, Трюдо и Мелони поддержали Трампа после покушения

Орбан поддержал Трампа после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мировые лидеры выражают поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. В частности, по этому поводу высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы", — написал он в социальной сети X.

Премьер Канады Джастин Трюдо на своей странице назвал стрельбу в Трампа отвратительной, добавив, что политическое насилие неприемлемо. А лидер итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что с тревогой следит за новостями. Она выразила экс-президенту Штатов солидарность и пожелала скорейшего выздоровления.

"[Надеюсь,] что в ближайшие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием", — написала премьер Италии в соцсети X.

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Напомним, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании, бывший президент США ранен. По данным New York Post, нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, стрелявший из винтовки с крыши одного из близлежащих зданий. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что не владели информации о подготовке покушения.

Матвей Константинов
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