Орбан, Трюдо и Мелони поддержали Трампа после покушения

Мировые лидеры выражают поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. В частности, по этому поводу высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы", — написал он в социальной сети X.

Премьер Канады Джастин Трюдо на своей странице назвал стрельбу в Трампа отвратительной, добавив, что политическое насилие неприемлемо. А лидер итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что с тревогой следит за новостями. Она выразила экс-президенту Штатов солидарность и пожелала скорейшего выздоровления.