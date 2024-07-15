Демократы считают, что стрельба в Трампа повысила его шансы на победу в выборах

Нападение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, в результате которого он был ранен в ухо, значительно повысило шансы миллиардера вернуться в Белый дом в качестве американского лидера. Как передаёт телеканал NBC News со ссылкой на источники в Демократической партии США, такой версии придерживаются некоторые неназванные члены этой политической фракции.

"Президентские выборы закончились вчера вечером. <...> Пришло время сосредоточиться на том, чтобы удержать большинство в сенате и попытаться получить его в палате представителей. Единственное хорошее для демократов, что произошло прошлым вечером, — сегодня мы больше не говорим о возрасте президента США Джо Байдена", — заявил один из опытных консультантов демократов.

Другой член Демократической партии подчеркнул, что образ Трампа, когда предприниматель среди охранников с окровавленным лицом поднимает вверх кулак, является "незабываемым". По его словам, демократы остались в пролёте.

Журналисты также сообщили, что в этой партии есть те, кто придерживается другого мнения. Некоторые из оппонентов республиканцев считают, что случившееся никак не повлияет на исход выборов в пользу Трампа. В то же время среди них мало тех, кто верит, что после этого Байден сможет переизбраться.