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15 июля, 01:02

Демократы считают, что стрельба в Трампа повысила его шансы на победу в выборах

NBC: Демократы считают, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tennessee Witney

Нападение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, в результате которого он был ранен в ухо, значительно повысило шансы миллиардера вернуться в Белый дом в качестве американского лидера. Как передаёт телеканал NBC News со ссылкой на источники в Демократической партии США, такой версии придерживаются некоторые неназванные члены этой политической фракции.

"Президентские выборы закончились вчера вечером. <...> Пришло время сосредоточиться на том, чтобы удержать большинство в сенате и попытаться получить его в палате представителей. Единственное хорошее для демократов, что произошло прошлым вечером, — сегодня мы больше не говорим о возрасте президента США Джо Байдена", — заявил один из опытных консультантов демократов.

Другой член Демократической партии подчеркнул, что образ Трампа, когда предприниматель среди охранников с окровавленным лицом поднимает вверх кулак, является "незабываемым". По его словам, демократы остались в пролёте.

Журналисты также сообщили, что в этой партии есть те, кто придерживается другого мнения. Некоторые из оппонентов республиканцев считают, что случившееся никак не повлияет на исход выборов в пользу Трампа. В то же время среди них мало тех, кто верит, что после этого Байден сможет переизбраться.

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Крики толпы и кровь на лице: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Аналогичное мнение ранее высказал и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, после покушения американский миллиардер точно победит на предстоящих выборах.

Алексей Соловьёв
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