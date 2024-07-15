"Если не убьют": Медведев заявил, что Трамп теперь точно победит

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. На странице в социальной сети X политик написал, что теперь американский миллиардер точно победит на предстоящих выборах.