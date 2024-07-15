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14 июля, 21:58

"Если не убьют": Медведев заявил, что Трамп теперь точно победит

Медведев считает, что после пережитого покушения Трамп точно победит

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. На странице в социальной сети X политик написал, что теперь американский миллиардер точно победит на предстоящих выборах.

"Теперь он уже победил. Если его не убьют", — заявил Медведев.

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Напомним, что 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Миллиардер выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону открыли огонь. Трамп отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранено. Сообщается, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше неподалёку. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал самостоятельно. Лидеры многих стран мира выразили сочувствие и поддержку Трампу. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.

Оксана Попова
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