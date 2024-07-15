"Если не убьют": Медведев заявил, что Трамп теперь точно победит
Медведев считает, что после пережитого покушения Трамп точно победит
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. На странице в социальной сети X политик написал, что теперь американский миллиардер точно победит на предстоящих выборах.
"Теперь он уже победил. Если его не убьют", — заявил Медведев.
Напомним, что 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Миллиардер выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону открыли огонь. Трамп отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранено. Сообщается, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше неподалёку. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал самостоятельно. Лидеры многих стран мира выразили сочувствие и поддержку Трампу. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.