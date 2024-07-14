"Угроза демократии": Шольц, Эрдоган и Си Цзиньпин высказались после покушения на Трампа
Шольц счёл "отвратительным" покушение на Трампа и пожелал ему выздоровления
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа представляет угрозу мировой демократии и является "отвратительным". С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей соцсети Х.
"Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа отвратительно. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Я мысленно нахожусь также с теми, кто пострадал при нападении. Такие насильственные действия угрожают демократии", — отметил канцлер.
Помимо Шольца сочувствие Трампу выразил председатель КНР Си Цзиньпин. В МИД Поднебесной отметили, что обеспокоены инцидентом на митинге в Пенсильвании. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил покушение на Трампа, отметив, что Анкара продолжит поддерживать Вашингтон как своего союзника.
"Выражаю самые искренние пожелания г-ну Трампу, его семье и близким. Надеюсь, что расследование нападения будет проведено максимально эффективно, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, чтобы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность", — говорится в сообщении Эрдогана.
Напомним, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент США выжил, отделавшись ранением уха, однако без серьёзных последствий не обошлось: погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, нападавшим был 20-летний Томас Крукс. Он вооружился винтовкой и засел на крыше здания неподалёку. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не знали о подготовке покушения и виновник, по всей видимости, действовал один. Мировые лидеры уже начали выражать поддержку Трампу, среди них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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