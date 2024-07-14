"Угроза демократии": Шольц, Эрдоган и Си Цзиньпин высказались после покушения на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа представляет угрозу мировой демократии и является "отвратительным". С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей соцсети Х.

"Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа отвратительно. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Я мысленно нахожусь также с теми, кто пострадал при нападении. Такие насильственные действия угрожают демократии", — отметил канцлер.

Помимо Шольца сочувствие Трампу выразил председатель КНР Си Цзиньпин. В МИД Поднебесной отметили, что обеспокоены инцидентом на митинге в Пенсильвании. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил покушение на Трампа, отметив, что Анкара продолжит поддерживать Вашингтон как своего союзника.