"Как под копирку": Переживший покушение Фицо указал на виновников нападения на Трампа

В покушении на бывшего президента США Дональда Трампа виновны его политические оппоненты, побуждающие людей браться за оружие. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший аналогичное нападение.

"Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть [в тюрьме], а когда им это не удаётся, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берётся за оружие", — написал он в одной из социальных сетей.