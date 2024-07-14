"Как под копирку": Переживший покушение Фицо указал на виновников нападения на Трампа
Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа выполнен "как под копирку"
Роберт Фицо и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В покушении на бывшего президента США Дональда Трампа виновны его политические оппоненты, побуждающие людей браться за оружие. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший аналогичное нападение.
"Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть [в тюрьме], а когда им это не удаётся, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берётся за оружие", — написал он в одной из социальных сетей.
По словам политика, сценарий покушения, "как под копирку", взят со словацкого. Он считает, что далее стоит ожидать речи о необходимости примирения и прощения.
Напомним, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент США выжил, отделавшись ранением уха, однако без серьёзных последствий не обошлось: погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, нападавшим был 20-летний Томас Крукс. Он вооружился винтовкой и засел на крыше здания неподалёку. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не знали о подготовке покушения и виновник, по всей видимости, действовал один.