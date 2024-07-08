Фицо после покушения вернулся к исполнению обязанностей премьера Словакии

Роберт Фицо, в мае переживший покушение, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра Словакии. Как передаёт общественное телевидение республики, он посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населённом пункте Словенска-Нова-Вес.

Политик ознакомился с ходом уборки урожая и констатировал, что в этом году он будет меньше, чем в предыдущие. Причиной глава словацкого правительства видит "климатические изменения", из-за чего сбор урожая начался раньше.