Фицо после покушения вернулся к исполнению обязанностей премьера Словакии
Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico
Роберт Фицо, в мае переживший покушение, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра Словакии. Как передаёт общественное телевидение республики, он посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населённом пункте Словенска-Нова-Вес.
Политик ознакомился с ходом уборки урожая и констатировал, что в этом году он будет меньше, чем в предыдущие. Причиной глава словацкого правительства видит "климатические изменения", из-за чего сбор урожая начался раньше.
Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В тот момент премьер-министр Словакии завершил выездное заседание правительства в городе Гандлова. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его поместили под стражу. Сам политик выжил, но перенёс несколько серьёзных операций и уже 6 июля впервые появился на публике. Фицо заявил, что прощает Цинтулу и не будет предпринимать против него никаких юридических шагов.