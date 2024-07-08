Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 12:10

Фицо после покушения вернулся к исполнению обязанностей премьера Словакии

Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico

Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico

Роберт Фицо, в мае переживший покушение, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра Словакии. Как передаёт общественное телевидение республики, он посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населённом пункте Словенска-Нова-Вес.

Политик ознакомился с ходом уборки урожая и констатировал, что в этом году он будет меньше, чем в предыдущие. Причиной глава словацкого правительства видит "климатические изменения", из-за чего сбор урожая начался раньше.

"Военная авантюра": Фицо заявил о желании Запада обострить конфликт с Россией
"Военная авантюра": Фицо заявил о желании Запада обострить конфликт с Россией

Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В тот момент премьер-министр Словакии завершил выездное заседание правительства в городе Гандлова. Нападавшего оперативно задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его поместили под стражу. Сам политик выжил, но перенёс несколько серьёзных операций и уже 6 июля впервые появился на публике. Фицо заявил, что прощает Цинтулу и не будет предпринимать против него никаких юридических шагов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Покушение на премьера Словакии
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров