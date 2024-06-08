"Военная авантюра": Фицо заявил о желании Запада обострить конфликт с Россией

Разрешение бить по России западным оружием, которое некоторые страны дали Киеву, говорит о желании обострить конфликт. Об этом заявил переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он пообещал, что не допустит, чтобы Братиславу втянули в подобные "военные авантюры".

"Согласие западных стран, которое они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, является лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, до которого обязательно дойдёт", — написал Фицо в соцсетях.