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8 июня, 09:25

"Военная авантюра": Фицо заявил о желании Запада обострить конфликт с Россией

Фицо: Разрешение Киеву бить по РФ говорит о желании Запада обострить конфликт

Разрешение бить по России западным оружием, которое некоторые страны дали Киеву, говорит о желании обострить конфликт. Об этом заявил переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он пообещал, что не допустит, чтобы Братиславу втянули в подобные "военные авантюры".

"Согласие западных стран, которое они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, является лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, до которого обязательно дойдёт", — написал Фицо в соцсетях.

Политик также отметил, что в субботу, 8 июня, проголосовал на выборах в Европейский парламент (ЕП), которые проходят в Словакии. Он добавил, что необходимо избирать депутатов ЕП, которые будут выступать за мирные инициативы.

Одна из стран НАТО отказалась участвовать в операциях альянса против России
Одна из стран НАТО отказалась участвовать в операциях альянса против России

Ранее Life.ru сообщал, что в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории России. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при прямом участии альянса, что делает его непосредственной стороной конфликта.

Обложка ©

TACC / EPA / Martin Divisek

Наталья Исакова
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