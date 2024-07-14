Блинкен осудил покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он заявил, что потрясён новостями.

"Благодарен за то, что он [Трамп] в безопасности. Как и говорил президент [Джо] Байден, в Америке нет места политическому насилию, и мы все должны осудить его", — написал дипломат в социальной сети X.