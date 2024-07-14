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14 июля, 07:25

Блинкен осудил покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он заявил, что потрясён новостями.

"Благодарен за то, что он [Трамп] в безопасности. Как и говорил президент [Джо] Байден, в Америке нет места политическому насилию, и мы все должны осудить его", — написал дипломат в социальной сети X.

Появилось первое видео с Трампом после покушения
Появилось первое видео с Трампом после покушения

Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Бывший президент США выжил, отделавшись ранением уха. Пострадали несколько человек, один погиб. По данным New York Post, нападавшим был 20-летний Томас Крукс, он вёл огонь из винтовки с крыши здания неподалёку. Его ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке покушения. Следствие считает, что стрелявший действовал в одиночку. Мировые лидеры уже начали выражать поддержку Трампу, среди них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Матвей Константинов
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