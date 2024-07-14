Блинкен осудил покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании
Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он заявил, что потрясён новостями.
"Благодарен за то, что он [Трамп] в безопасности. Как и говорил президент [Джо] Байден, в Америке нет места политическому насилию, и мы все должны осудить его", — написал дипломат в социальной сети X.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Бывший президент США выжил, отделавшись ранением уха. Пострадали несколько человек, один погиб. По данным New York Post, нападавшим был 20-летний Томас Крукс, он вёл огонь из винтовки с крыши здания неподалёку. Его ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке покушения. Следствие считает, что стрелявший действовал в одиночку. Мировые лидеры уже начали выражать поддержку Трампу, среди них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.