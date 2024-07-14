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14 июля, 06:53

Появилось первое видео с Трампом после покушения

В окружении Трампа показали видео его прибытия в аэропорт Нью-Джерси

Дональд Трамп попал в объектив камеры впервые после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. На видео — то, как экс-президент США выходит из самолёта в аэропорту Нью-Джерси. Его публикует замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин.

В окружении Трампа показали видео его прибытия в аэропорт в Нью-Джерси. Видео © X / Margo Martin

Видно, что Трамп передвигается без посторонней помощи. На трапе и рядом можно заметить вооружённую охрану.

"Сильный и жизнерадостный. Он никогда не перестанет бороться за США", — написала Мартин.

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Напомним, Дональд Трамп пережил покушение и был ранен. Выступая на предвыборном митиннге в Пенсильвании, политик, по данным New York Post, стал целью 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Стрелявший вёл огонь из винтовки с крыши здания неподалёку, его ликвидировали на месте. ФБР утверждает, что не владело информацией о подготовке нападения. Следствие считает, что Крукс действовал в одиночку. Тем временем мировые лидеры начали выражать поддержку экс-президенту США.

Обложка ©

X / Margo Martin

Матвей Константинов
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