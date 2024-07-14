Появилось первое видео с Трампом после покушения

Дональд Трамп попал в объектив камеры впервые после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. На видео — то, как экс-президент США выходит из самолёта в аэропорту Нью-Джерси. Его публикует замначальника коммуникаций бывшего главы Белого дома Марго Мартин.

В окружении Трампа показали видео его прибытия в аэропорт в Нью-Джерси. Видео © X / Margo Martin

Видно, что Трамп передвигается без посторонней помощи. На трапе и рядом можно заметить вооружённую охрану.